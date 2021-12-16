過去金門鄉親因重症需轉診台灣各大醫院，接受進一步診療，如今在縣長楊鎮浯、立委陳玉珍的協力爭取下，衛福部健保署今天同意放寬規定，未來只要於5日內轉住院就醫者，均可免部分負擔。

離島金門因醫療資源匱乏，重症患者轉診赴台就醫，常因等不到病床，無法在當天立即安排住院，而喪失減免部分負擔的權益。楊鎮浯縣長和立委陳玉珍對轉診鄉親舟車勞頓，還要增加經濟負擔，均感到十分不捨，因此爭取健保署同意放寬條件，未來只要於5日內轉住院就醫者(含門診或急診當日)，也可免部分負擔。

衛福部健保署今天同意放寬規定，未來只要於5日內轉住院就醫者，均可免部分負擔。（金門縣衛生局提供）

楊鎮浯縣長肯定縣衛生局的努力，爭取中央及時調整和放寬相關規定，讓這項良善政策可以嘉惠更多鄉親，獲得更好的生活品質。

陳玉珍立委感謝中央同意放寬規定，讓為病痛所苦的鄉親可以減輕經濟負擔。（立委陳玉珍辦公室提供）

陳玉珍也表示，過去鄉親轉診赴台就醫，常等待2、3天才有病床，出院準備申請健保給付的免部分負擔時，卻被以「未在當天轉診住院」為由駁回，她曾多次與健保署長李伯璋溝通，同時也向衛福部長陳時中反映，如今終於獲得正面回應，讓為病痛所苦的鄉親可以減輕經濟負擔。