新竹市光復中學汽車科學生李柏宏（右）、吳愷宸近日在全國技藝競賽中的汽車噴漆組拿下優勝。（陳育賢攝）

新竹市光復中學汽車科學生李柏宏（左一）、吳愷宸（右二）已獲汽車公司維修廠雇用。（陳育賢攝）

台灣的大學畢業生起薪20幾K的人比比皆是，但若有一技之長，就算是高職生，也能找到令人稱羡的工作！新竹市光復中學汽車科3位學生尚未畢業，就獲車廠延攬，起薪3萬元且獎金另計，這3位學生近日並分別在全國技藝競賽中的汽修與噴漆組拿下優勝，得來全憑真功夫。

110學年度全國中等學校工業類科技藝競賽近日落幕，汽車修護職種全國有50餘所公私立學校68位選手競技，競賽分初賽及決賽，汽車修護職種經初賽淘汰賽，最後入圍22位選手參加決賽。

光復中學汽車科學生林威仲今年參加汽車修護競賽，是竹苗唯一進入決賽的選手，林威仲非常感謝老師林季達的指導，以及桃苗汽車、裕新汽車的各項支援。

林威仲說，他從小就對大車很感興趣，尤其是大卡車，畢業後選擇到SCANIA汽車服務，晚上再到科大進修，如此是落實技職教育，學用無落差，產學無縫接軌的最佳寫照。

汽車噴漆職類今年更是大放異彩，李柏宏、吳愷宸2位選手雙雙得優勝，創下光復噴漆有史以來的最佳成績。

其中，吳愷宸出自單親家庭，父親是位職業軍人，可能是常獨處，在國中時就喜歡上噴漆，1個人就可完成所有的程序。李柏宏則是小時候就喜歡玩鐵樂士，常在家的牆壁噴漆，他當時也沒想到，現在噴漆成了他的專長與飯碗。

2位得獎選手畢業後，也都選擇到車廠服務，李柏宏已獲TOYOTA車廠聘雇、吳愷宸則獲凌志汽車聘用，兩人都將在汽車業界發揮一技之長。