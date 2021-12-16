美方昨天對中國4家企業和1名個人實施制裁，理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題。中國外交部發言人汪文斌今天（16日）在例行記者會中，斥責美國轉嫁矛盾，將藥物濫用問題歸咎別國，這種「自己生病卻讓別人吃藥」的錯誤做法沒有建設性。

汪文斌強調，中國政府始終對毒品問題堅持零容忍態度，嚴格管制各類麻醉藥品、精神藥品及其化學前體，所做的努力和取得的成就國際社會有目共睹。中方堅決反對美方的錯誤行徑。

汪文斌指出，中方已經整類列管芬太尼類物質，但美國時至今日依然沒有採取永久性措施，此前還將中國公安部物證鑒定中心及國家毒品實驗室列入制裁清單。這種「自己生病卻讓別人吃藥」的錯誤做法沒有建設性，只會干擾中美禁毒執法合作。

汪文斌表示，中方敦促美方尊重事實，更多從自身查找芬太尼濫用問題的原因，客觀公正評價中方所做的努力，而不是轉嫁矛盾歸咎別國。

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