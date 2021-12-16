公投進入最後倒數，民進黨原民部、客家部出奇招，過去被視為艱困選區的花蓮縣，找來花蓮縣玉里鎮出身的總統府發言人谷辣斯(Kolas Yotaka)錄音宣傳，自12月16日起到17日晚間，每天早上9點到晚上10點，透過宣傳車，全縣跑透透。因應不同鄉鎮獨特的族群分布，隨時機動抽換宣傳語音。

Kolas是民進黨內罕見，可同時使用四種台灣語言的代表。除了常用的華語，還有阿美語、客語、台語。若加上長輩常用的日語及後天學習的英語，Kolas可使用的語言多達6種。

民進黨指出，Kolas有如人體翻譯機，四種語言上身，這種可隨時切換語言模式的能力，已成為公投宣講時的彩蛋，不時令在場聽講的花蓮人驚嘆不已。

為因應本次公投，Kolas也經常受邀返回故鄉花蓮宣講案「四個不同意」的立場。民進黨表示，由於花蓮縣有眾多族群，宣傳車上路，也讓Kolas的聲音，成為在花蓮宣講「四個不同意」的最佳代言人。