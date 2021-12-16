Sukin將台灣最著名的山林與溪景融入店裝，營造城市與自然相互交融，穩定平衡的美好景緻。(Sukin提供)

Sukin台灣獨創全球，在台灣開設全球首間品牌概念店，期望打造一個會呼吸、有溫度的空間。(Sukin提供)

熱愛運動且充滿正能量的健康系女神「王麗雅」本身就是Sukin 的超級愛用者。(Sukin提供)

來自澳洲，藥妝通路銷售第一的天然保養品牌Sukin全球首間純淨保養概念店於台北市正式開幕，追求零殘染、無污染、重環保、碳平衡、成分天然且堅持環境友善的Sukin，正是當今全球消費者最為重視的純淨保養Clean Beauty。

為能更完整傳達品牌精神、更貼近消費者，也為了能提供更完善的服務，特別選在台北市精華地段，打造『全球首間品牌概念店』，更著重台灣特色，將台灣最著名的山林與溪景融入店裝內，營造城市與自然相互交融，穩定平衡的美好景緻。開幕活動更特別邀請身為品牌超級粉絲的正能量女神「王麗雅」擔任開幕嘉賓，現身力挺愛牌的麗雅現場分享他特別重視的環保理念與保養。

熱愛運動且充滿正能量的健康系女神「王麗雅」，本人就是Sukin 的超級愛用者，她特別提到：「我會這麼喜歡Sukin 是因為有她有許多理念都與我自己對環境友善的準則相符，Sukin拒絕動物實驗、全產品都是植物萃取、並且都使用對環境與對海洋友善的成分，還有環保可回收的包裝，方方面面都是我絕對支持的！」