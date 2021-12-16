新竹縣東泰高中籃球隊在HBL高中籃球聯賽屢創佳績，長期致力公益的在地餐飲六角集團續啟「籃球人才培育A咖計畫」，16日由執行副總王麗玉捐贈100萬獎學金，協助東泰高中持續培育績優籃球選手，冀望在HBL續奪佳績，為新竹縣爭光。

王麗玉表示，六角集團對新竹在地運動發展及深耕高中基層籃球運動不遺餘力，不僅連續4年贊助HBL高中籃球聯賽，更把資源投入校園籃球培訓發展，長期贊助東泰高中外，也將籃球人才培育計畫擴及光復高中籃球隊及新竹高商女子籃球隊，期拋磚引玉有更多企業贊助基層學生運動，帶給社會更大的正能量。

王麗玉並說，去年東泰高中和光復高中兩支新竹球隊打進HBL四強決賽，今年又雙雙邁進複賽階段進入12強，「新竹內戰」即將在高雄巨蛋提早開打，屆時公司要派員當兩邊的啦啦隊，希望明年3月一同攜手前進小巨蛋。

東泰高中校長賴文政感謝六角集團致力推動「籃球人才培育A咖計畫」，協助學校培養及鼓勵熱愛運動的孩子們努力尋夢，並打造東泰高中成為體育及學習並重的學校。

賴文政不諱言新竹地區運動資源缺乏，校方要招募到有潛力的籃球選手並不容易，但老師和教練不斷鼓勵球員，要努力站在HBL舞台上實現夢想，在105學年度HBL首次拿下第八名，成為新竹縣市史上第一所晉級HBL八強的學校。

東泰高中藍球隊在隔年HBL拿第六名，去年更闖進四強得第四名，選手全心投入訓練獲得的成果值得肯定。同時，這幾年也培育不少優秀選手，像目前在SBL璞園建築的陳奕綸及陳政軒、P＋聯盟高雄鋼鐵人的藍少甫都是校友，學校對籃球隊的前景充滿了樂觀與期盼！