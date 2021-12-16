南台灣新興崛起的清景麟建築團隊，今（16）日宣布，力邀「鋼鐵V」女神徐若瑄代言品牌。最新的建築品牌「清景麟．您的家」最新形象影片，預計於12月16日全台首發公開。

擁有女神稱號的徐若瑄，不僅演藝事業成功，追求完美與愛家的形象也深植人心，因此受到南台灣知名建設公司「清景麟建築團隊」青睞，重金邀約成為建設品牌「清景麟．您的家」第一位品牌代言人。

清景麟建築團隊表示，另外也邀請到Discovery Channel團隊導演PONY掌鏡，打破傳統建築思維，創新突破美學呈現，讓家的意象透過鏡頭無限延伸，如同清景麟建築團隊建構建築新美學，勇於突破打破常規，將獨一無二、最好的給自己的家人。

清景麟建築團隊表示，闖蕩演藝圈多年的徐若瑄，柔美外表下內心卻有著鋼鐵般的意志力，「家庭」就是她最堅實的信仰。對她而言，「家」如同堅定安穩的力量，在背後成為強大的後盾，讓人有勇氣，勇敢面對每一分鐘瞬息萬變的無常與挑戰。堅毅的個性，對家的全力呵護和保護，與清景麟建築團隊對待每棟建築和客戶的理念不謀而合，也成為此次代言合作的契機。

清景麟建築團隊董事長林聰麟表示：「清、景、麟這三個字，分別取自阿公、爸爸與自己的名字，其中三個字。」對他來說，象徵家的世代傳承與事業的永續與創新，別具意義。

清景麟建築團隊從高雄建築代銷事業發跡，擁有近30年的建築代理銷售經驗，不只賣房、築家，更圓成家的夢想。服務超過上萬位購屋者，成就上萬戶幸福家庭。高雄區域放眼所及，都有可能曾經是清景麟建築團隊服務過的客戶。

林聰麟表示，清景麟建築團隊還有更遠大的夢想，因為親近消費者，更懂得站在購屋者的角度著想，從傾聽購屋者的心聲中，將消費者心目中理想的家的模樣，化為實際建築規劃。用自己要住的房子同理心的打造每一棟建築，「清景麟．您的家」打破台灣建築美學，也創造在地銷售佳績，如：台南清景麟巴克禮、高雄清景麟白易居、嘉義高鐵國際城等等。

建築不應只是冷冰冰的容器，因為生活在內的人們與家庭情感，構成了有溫度的有機體，「家」為人們遮風擋雨，更成為心靈的寄託與情感的依歸。清景麟建築團隊此次邀請女神徐若瑄的代言合作，希望透過「清景麟．您的家」的品牌形象傳遞「家」的理念，清景麟建築團隊用建築緊密連結人與人、與土地之間的情感，透過一磚一瓦的砌築實現對建築的理想，不只賣家，更是認真經營一份「家」的事業