新竹市發生車輛攔停糾紛，前車3名男子對候車2名男子施以暴力行為，過程中車內飛出大量千元鈔票。（邱立雅攝）

新竹市本月6日發生一起行車傷害事件，一輛轎車在鬧區馬路上攔停另一輛車，3名男子下車對後車內2名男子施以暴力行為，在毆打過程中，車內還飛出大把現金鈔票，3名男子動手後隨即逃逸。警方目前已掌握兩車相關人物身分，其中李姓主嫌已到案，全案細節仍需調查釐清。

臉書社團爆料公社16日上午貼出監視器畫面，可看到兩輛車追逐後，其中一輛車遭到攔停，前方車輛跳下3名男子，其中一名疑似手持棍棒的男子攻擊副駕駛，其他人則衝往駕駛座拉扯，畫面怵目驚心。過程中，後車飛出大量現金鈔票，事後警方清點約有7.5萬元。

警方指出，目前未接獲案件當事人報案，僅由民眾撥打110轉報，警方主動聯繫被害人，不過均未能出面，也無人領回現場散落的7.5萬元鈔票。警方研判恐是私人糾紛，已掌握涉案車輛及所有人員身分，除了李姓主嫌已到案，警方持續派員釐清案情，深入了解是否因恩怨或金錢糾紛所致，將依法偵辦。

警方表示，疫情趨緩，為防止民眾滋事，警方已加強在各幫派場所、KTV餐飲店臨檢，平常也會不定時增設警力巡邏，路口也有定點守望巡邏。此外，本月11日竹市也發生一起行車糾紛，其中一方持空氣槍射擊對方，導致對方車輛車窗損壞，警方獲報積極偵辦，迅速掌握涉案人，24小時內將嫌疑人查緝到案，依毀損罪嫌送辦。