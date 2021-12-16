時代力量台中市黨部主委洪錦鈺說，公投是民主政治公民權的展現。（陳世宗攝）

1218公投前48小時，台灣健康空氣行動聯盟及中台灣約30名醫師、中南部反空汙公民團體等，今天中午在台中市議會前集會舉行「藻礁投同意 節能救台灣」記者會；時代力量台中市黨部主委洪錦鈺說，公投是民主政治公民權的展現，兩大黨動員選民再次造成台灣社會分裂；民眾黨台中市黨部主委張仲翹強調，公民運動唯有全民積極行動才能成功。

洪錦鈺指出，我本身是牙醫師。藻礁永存在文明世界應是毫無懸念的共同認知。在藻礁區域蓋三接、三接外推，這在文明國家都是難以想像的事。經濟部大潭電廠第八號、第九號燃氣機組若不能運轉到2025年，台灣電力需求以2500萬億度來統計，第八號、第九號燃氣機組可以產出的137億度的電力缺口為5.48％。

洪錦鈺說，目前科技如此發達有太陽能、風電、地熱等綠能，台灣政府無法找出更有效的替代方案嗎？一定要用台中市民的肺來發電嗎？ 藍綠兩黨都曾執政，台灣的節能綠能專家比比皆是，只要政府不被財團綁架、政府的標案不被特定人士圍標，台灣政府一定能找出可以永續經營，達成2050年世界零排碳目標、對台灣最有利的能源政策。

張仲翹說，我是台中長大目前有兩個孩子。回到台中參加同學會，台中的同學們變成小兒科專家，在交流各種減緩小兒氣喘方法，討論找什麼樣小兒科醫師比較好？很多人說空汙是假議題，是你們這些小黨在吵的。倫敦、洛杉磯也都有空汙問題，他們就靠著一次次行動走過來。公民運動唯有全民積極行動才能成功。

張仲翹指出，我每天都活在空汙裡。有種父母要半夜兩點起床，抱著他的小孩躺在沙發上，看著小孩咳嗽、氣喘發作，用盡所有藥物卻無能為力。這是我們的環境，這是我們生活四十年的台中嗎？過去我們可帶著孩子出去玩，那個時候沒有空汙、沒有過敏、沒有氣喘，現在台中年輕的父母生不出小孩來。這是空汙的危害。我們是要在家裡朿手無策還是要站出來實際行動？

台灣民眾黨等一起高呼「1218投出未來，護藻礁、護台灣！」「無煤顧健康、節能救台灣！」