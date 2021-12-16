備受關注的聯準會決議符合市場預期，讓投資人放下心中大石，受隔夜美股大漲帶動，周四南韓KOSPI指數收漲0.36%，為3000.06點，連續第2天收高。

隔夜費城半導體指數飆漲3.7%，受此提振，重量級晶片股三星電子收漲0.13%，SK海力士漲0.40%。

三星生物製劑（Samsung Biologics）大漲4.87%。

聯準會周三在會後表示，美國經濟已接近充分就業，央行現在的重心將轉向抑制高漲的通膨，因此將提前於明年3月結束疫情時期的購債計畫，並暗示明年開始升息，預計到明年底最多將升息3次。

韓國財政部副部長表示，他認為聯準會決議對金融市場的影響有限，但該部門已做好準備，必要時實施應變計畫以穩定市場。

此外，在決定與「病毒共存」並取消防疫規定一個半月後，韓國政府宣布重啟社交距離規定。該國的新增確診數和染疫重症病患持續急升，恐將壓跨醫療系統。

外資今日買超韓股1372億韓元。

韓元漲0.22%，收在1182.6兌一美元。