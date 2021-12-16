泰山(1218)今日舉行股東臨時會，順利完成修改公司章程、全面改選董事及獨立董事、與解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制等議案。會後隨即召開董事會推選詹景超(原任總經理)擔任董事長、副董事長由詹逸宏(原任董事長)擔任，並任命蔡政達為公司總經理。

泰山今日股臨會中會議順利推選第22屆董事成員詹逸宏(伸揚投資有限公司代表人)、詹景超(景勛投資實業有限公司代表人)、詹皓鈞(鴻強股份有限公司代表人)、尹章中(皇喬霖事業股份有限公司代表人)、劉偉龍及韓泰生(龍邦國際興業股份有限公司代表人)六位董事，及李明輝、陳敏薰、杜英達三位獨立董事。

泰山指出，今年雖受疫情影響，面對全球運輸暢旺、原料成本高漲、疫情以及通貨膨脹的壓力，公司仍展現強烈的企圖心，今年整體表現累計前三季營業收入達74.22億元優於去年同期63.17億元，總體表現前三季淨利達4.43億元，每股盈餘已達0.91元。

泰山指出，今年儘管夏日飲料旺季遭遇疫情高峰，公司仍然穩紮穩打，除了推出《堅果作用》杏仁果奶新產品，跨入低溫冷藏植物奶領域；已站穩氣泡水市場第一品牌的《Cheers氣泡水》也持續成長；水品類因加強電商合作而大幅躍進；《泰山仙草蜜》和脫口秀節目合作，積極和年輕世代連結仙草蜜去火氣印象。泰山系列油品以七十年悠久製油歷史，強調信賴來自一點一滴的累積，提升品牌好感度與促購度。整體而言，雖然大環境不利經營，但今年泰山業績可望超越預算目標更較去年有所成長。