聯發科(2454)今年營運大爆發，執行長暨副董事長蔡力行今(16)日表示，聯發科產品線廣泛，未來5年動力十足，談到元宇宙話題，他也表示，儘管元宇宙的發酵還需要時間，但不管是誰家的終端先打入市場，聯發科在技術上絕對都不會缺席。

蔡力行表示，聯發科過去三年以來營收、營業利益大幅成長，更看好未來5年動力十足。聯發科2021年的營收是2019年的2倍、2021年的營業利益是2019年的5倍，聯發科預期今年營收可達170億美元，營業利益38億美元，預計要達到200億美元營收不會太久，此外，聯發科明後年也都有機會都有超過1成的成長。

聯發科四大產品線今年營業額全面成長，包括行動晶片今年大幅度成長113%、佔比營收56%；Power IC年成長39%、佔營收比7%；成長型產品IoT、COMPUTING&ASIC(客製化晶片)年成長43%、佔比營收22%；智慧家庭年成長34%、佔比營收15%。

蔡力行表示，聯發科有很廣泛產品線，而且在每個領域都做非常好，這是非常不容易的事情，過去大家看聯發科只看手機，現在這幾年下來，聯發科已經進步到非常廣產品技術平台的公司，這情況會繼續下去。另外，他也透露，明年1月也會宣布WIFI 7技術。

蔡力行表示，聯發科是全球第一的全方位且多元的產品組合，在跨平台全球市場領到地位，擁有終端運算、通訊聯網領先技術，扮演元宇宙以及數位轉型關鍵，其中技術就是聯發科的優勢，聯發科產品必須具有低耗能、低延遲、終端運算、巨量物聯網、寬頻連網、AR/VR以及元宇宙優勢，儘管元宇宙的發展還需要時間，但不管是誰的終端先進入，相信聯發科在技術上絕對都不會缺席。