澎湖縣政府專車16日乘載縣府一級主管及媒體下鄉，行經興仁社區停等紅綠燈，與副議長陳雙全所屬拌合廠混凝土預拌車起衝突，預拌車司機下車攔路指責公車駕駛，警方介入偵辦究責。

澎湖縣長賴峰偉就職3周年施政驗收，一連幾日下鄉各地總體檢，16日公車處行政專車乘載縣府一級主管及媒體等人前往湖西鄉龍門閉鎖陣地視察。

上午10時30分許，縣府公車行經興仁社區路口停等紅綠燈，後方接連幾聲喇叭聲響，公車停在外側車道，另一輛水泥預拌車停等在內側車道。

突然間水泥車司機衝下車，站在公車門前大聲指責公車司機打方向燈後立即切換車道很危險，公車司機開車門回覆他沒有危險駕駛，隨即綠燈亮，雙方各自駕駛離去。

車上縣府主管及媒體記者一陣錯愕，同車的警察局長陳宗能立即要求馬公警分局徹查，經查水泥預拌車是副議長陳雙全經營的拌合廠所有。

陳雙全服務處下午發表聲明，事發當時是公車在內車道、水泥車在外車道，兩車距離略近，公車打方向燈要切外側，水泥車司機覺得兩車安全距離不夠，擔心因為本身重車且對方載人恐緊急煞車危險，因此在踩煞車的同時按喇叭。

等紅綠燈時水泥車司機有下車請公車司機開門，表達剛才的情況危險，希望注意行車安全，否認出言不穢也無拍打車門。

馬公警分局指出，全案須有人提出具體檢舉才能立案；車管處表示將調閱行車紀錄器釐清事實，再行決定是否提告。