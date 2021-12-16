近年來資料傳輸量暴增，使用者更加仰賴高速傳輸技術，再加上歐盟持續推進統一充電規格，USB Type-C的升級趨勢明朗，帶動連接線升級與轉換晶片需求。

USB Type-C是USB開發者論壇（USB-IF）所制定的新一代接頭，接頭無分正反支援雙向插拔，也支援大電流充電和高傳輸速度，USB Type-C隨著USB規格升級，而提升至最高每秒四○GB的傳輸速度，而USB-IF在最新的USB Type-C 2.1規範中，將最高電壓從二○伏特提升至四八伏特、電力傳輸功率提升至二四○瓦，更可以滿足快速充電需求。市調機構ＩＤＣ曾預測全球資料需求快速成長下，全球資料量將會從二○一八年的三三ＺＢ大幅成長至二○二五年一七五ＺＢ，未來對於高速傳輸的依賴只會日漸加深，一波高速傳輸升級潮已經蓄勢待發。

今年九月歐盟提案立法，將二七成員國內銷售的電子裝置接口轉為統一的充電規格，理由是為減少電子垃圾與不必要的充電器成本，若法案正式通過，將有兩年的轉換期。也就是說不只手機、平板，未來包括耳機、遊戲機等都將使用USB Type-C充電埠，雖然說目前蘋果已將MacBook Air、iPad等部分產品開始轉為使用Thunderbolt連接埠支援USB Type-C，但多數產品包括iPhone在內仍使用獨有的Lightning接頭，對手Android裝置則使用Type-C，這議案對蘋果來說無疑是一大衝擊。

而在筆電部分，Windows系列的品牌筆電，也在近年逐漸整合接口當中，輕薄或高階系列款捨棄過去的HDMI接口，變得更加簡化，因此在傳輸介面轉換期，除了連接器需求外，擴充基座（Docking Station）及轉換器（Dongle）的需求也不容忽視，隨著USB Type-C一轉多的擴充裝置成為趨勢，Dongle/Docking滲透率目前約二○～二五％，預期隨介面整合滲透率將持續提高。

嘉澤子公司連接線升級

嘉澤為連接線／器製造商，也是英特爾與超微少數ＣＰＵ插槽與ＩＬＭ供應商之一，二家國際大廠明年都將推出新伺服器，可望帶動嘉澤產品價格上揚，是同時受惠伺服器與Type-C的公司，子公司嘉基是全球三家英特爾認證的Thunderbolt設計夥伴之一，公司以高速電傳輸Thunderbolt、USB Type-C的消費性產品還有高速光纖傳輸線的通訊產品為主。

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