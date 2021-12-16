金曲歌王王力宏昨認了婚變，證實與李靚蕾的8年婚姻畫下句點，不過今（16日）卻有網友在臉書社團發文，暗指王力宏和雙胞胎女團BY2的妹妹Yumi有地下情，對此，王力宏經紀公司則發表聲明否認，強調針對惡意中傷和不實指控，會立即採取法律程序。

有網友在《爆料公社》發文標記王力宏、並貼出王力宏和Yumi的合照，該網友自稱是雙胞胎女團的閨蜜，在文中細數王力宏與BY2妹妹Yumi的地下情，還直指Yumi儘管知道對方結婚，仍放不下這段感情，爆料者甚至點名：「男生真的很渣，但形象維護的很好，所以大家都不知道」，不過王力宏應該沒有刺青，與照片男子特徵明顯不符，就連發文的真實性讓人存疑。而該文章事後則已被刪除。

網友爆料全文。（圖／取材自臉書）

針對網友爆料，根據《三立新聞網》報導，王力宏經紀人則強調，私事的部分已經交代清楚「關於惡意中傷以及不實的指控及報導，我們會立即採取法律程序」，並表示，將不再對私事做出回應，避免浪費社會資源。

王力宏昨證實與李靚蕾的8年婚姻畫下句點，王力宏自責表示，他在婚姻中做不足的地方太多了，也感到很遺憾，因為雙方對未來的生活方式有不同的想法和規劃，所以決定分開，不過王力宏強調：「雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人」，並呼籲外界能給予隱私和空間。