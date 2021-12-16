崙背鄉中和國小的9米高風雨球場「忠天球場」今（16日）落成啟用，校友、2面奧運舉重金牌選手許淑淨（左三）也接受母校邀約回校領獎及參與剪綵。（周麗蘭攝）

崙背鄉中和國小的9米高風雨球場「忠天球場」今（16日）落成啟用，校友、2面奧運舉重金牌選手許淑淨（左三）也接受母校邀約回校領獎及參與剪綵。（周麗蘭攝）

崙背鄉中和國小的風雨球場為了採光、通風考量，比旁邊的2層樓校舍還高，外觀十分大器。（周麗蘭攝）

崙背鄉中和國小的風雨球場為了採光、通風考量，比旁邊的2層樓校舍還高，外觀十分大器。（周麗蘭攝）

崙背鄉中和國小的9米高風雨球場「忠天球場」今（16日）落成啟用，第43屆校友、2面奧運舉重金牌選手許淑淨也回母校接受傑出校友表揚及剪綵，她致詞感謝學校的栽培，也鼓勵學弟妹們善用球場讓自己發光發熱。

創立於1954年的中和國小是一所偏遠小校，1960年產生第一屆畢業生，許淑淨是2003年、第43屆校友，該校目前有6班、60名學生。

去年該校獲教育部及雲林縣府補助設置風雨球場，在ㄇ字型的校舍中間搭建9米高的玻璃纖維膜，為符合雲林縣建築法規，又在四周圍加裝防火棉，延長30天工期，總計230天完工啟用，命名為忠天球場。

該校今（16日）舉辦「活力中和、藝啟SHOW」耶誕園遊會及忠天球埸落成啟用典禮，副縣長謝淑亞、縣議員林岳璋、廖偉晴、李明哲等人出席祝賀，第43屆校友許淑淨突然現身，引起一陣騷動與驚喜。

校長陳茂雄表示，許淑淨是該校校友，想正式邀請她回校又怕耽擱她時間，前幾天禮貌性詢問她可不可以回母校接受傑出校友獎，沒想到她一口就答應，今天（16日）專程從高雄趕回來，典禮結束又立刻趕回高雄，是個很貼心的校友。

許淑淨獲2016年里約奧運金牌，今年五月遞補2012年倫敦奧運53公斤級金牌，是台灣首位拿下2面奧運金牌的選手，她在2018年宣布退休，目前轉任教練。

許淑淨獲邀致詞表示，中和國小是她的母校，非常感謝學校的栽培，鼓勵學弟妹們表現像此一風雨球場的造型那麼大器。

陳茂雄表示，該風雨球場為了採光、通風考量，比旁邊的2層樓校舍還高，未來既能遮雨又透光。