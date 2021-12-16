中廣董事長趙少康今天下午前去探望在自由廣場絕食的國民黨副發言人楊植斗、重啟核四公投領銜人黃士修、罷昶公民團體發言人高毓安。（鄭任南攝）

中廣董事長趙少康今天下午前去探望在自由廣場絕食的國民黨副發言人楊植斗等人，對於國民黨組發會祭出「提名獎勵」機制，將公投宣傳納入未來提名參考依據，趙直言，「本來就應該」，至於新北市長侯友宜不參加明晚民主守夜，趙則向國民黨主席朱立倫喊話，「三顧茅廬也要請侯友宜參加」。

四大公投倒數2天，國民黨副發言人楊植斗、重啟核四公投領銜人黃士修、罷昶公民團體發言人高毓安相繼宣布在自由廣場絕食，呼籲民眾12月18日出門投票，楊已經絕食長達7天多，黃、高則絕食3天多。中廣董事長趙少康、國民黨智庫執行長柯志恩下午接連前去探望，給予關懷與鼓勵。

訴求四個都同意的國民黨，主席朱立倫號召民代下午5點一同在路口宣講公投，今天更發出「縣市長動員令」，對此，趙少康說，今明兩天，還是希望侯友宜能出來鼓勵大家投票，新北市長鼓勵大家投票天經地義，至於怎麼投隨選民意見。至於侯友宜不參加民主守夜，趙則說，「朱立倫應該三顧茅廬請他參加」。

媒體詢問，侯友宜對公投表態是否影響公投結果，趙少康覺得「還好」，若說侯友宜一個人就能影響多少投票結果，也不盡然，當然侯是藍營最大咖的諸侯，聲望也很高，也有指標作用，當然希望侯友宜能清楚表達立場，不過侯表達與否也是他個人自由。

為衝高投票率，國民黨將公職人員宣傳公投納入績效，作為未來提名依據，對此，趙少康說，黨中央本來就應該祭出「提名獎勵」機制，因為四大公投對黨是大事，且和民進黨的「KPI獎勵辦法」相比，國民黨的辦法是小巫見大巫，只是聊備一格、聊勝於無而已。

柯志恩則說，據報18日的天氣不好，這在過去選舉都驗證，天氣不好會讓降低投票率，國民黨現在可以做的就是催出投票率，若投票率能達到5成5以上，就能提高過關的比例。

至於民調顯示新北市投票率低，這是否與侯友宜有關，柯志恩說，她不這麼認為，侯友宜始終認為公投是人民的複決權，不用陪著民進黨說只要縣市首長不站出來，國民黨就不團結，這太政治權謀，侯友宜18日也會出來投票，這就表示是支持民眾出來對公投表達看法。