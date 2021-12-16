民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，扯出網軍李柏璋幫忙發文帶風向，民進黨立委陳亭妃今日於網路節目爆料「台南市長黃偉哲在市長辦公室養網軍」，黃偉哲下午進行公投車隊掃街，他說，被指為網軍的祕書處科員蔡松柏非網軍，蔡松伯也回應，請陳委員查明事實。

陳亭妃今天在網路節目表示，要有網軍，得有資源，自己只是立委，怎麼會有資源，資源是市府才有，台南市議會曾經調查網軍來源，結果後來竟查出網軍頭是在台南市政府市長辦公室，那些人還拚命抹黑台南市議會，黃偉哲還為此道歉，台南地方新聞都報導過。

對於陳亭妃的「網軍」指控，黃偉哲說，「我哪來的網軍？」但因為忙著公投車隊掃街，未多作回應。

蔡松伯下午則發出簡短聲明，「對於陳亭妃委員在媒體無端渲染市府養網軍之指控，本人在此澄清並非事實。市長當時是由於有市府員工，於上班時間上網之事道歉，此內容有議會錄影為證，敬請陳亭妃委員查明事實。公投在即，此刻轉移焦點，令人遺憾。」

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