40歲藝人納豆（林郁智）過去主持《大學生了沒》走紅，2013年更和Selina一同以《小宇宙33號》首次入圍第48屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，去年他以《同學麥娜絲》獲得金馬獎最佳男配角。常在臉書和粉絲互動的他，最近曬出爆紅的海膽哏圖，猛一看神似某位略胖的男子背面，和納豆背影超神似，連他都忍不住問：「我的前輩子是海膽嗎？」

外型逗趣、招牌形象戴著眼鏡的納豆過去常和別人撞臉，先前東京奧運滑板項目比賽時，有網友曬出比賽截圖，結果後面的攝影師意外吸睛，外型超神似納豆，引來他自己回：「原來我偷跑去日本當攝影師的事情，被抓到了啊！」李婉鈺也回應：「大師，幫我拍一下。」阿松則虧納豆：「兼差兼到日本去。」

上月納豆曝光和于美人的對話，可見于美人曬出一張手機截圖，表示在Youtube推薦下看到一個日本人超像納豆，納豆一看嘆息說：「姐……那是我本人……」，並解釋那是之前為日系遊戲講解的代言影片，無奈說：「我是不是⋯⋯太久沒跟于美人姐吃飯啊？」而于美人為了道歉也火速打電話給納豆，其他藝人好友笑回：「一種該吃飯的節奏」、「下次會不會換我們傳給你？」

最近有網友突發奇想，曬出一張將海膽放在手上的照片，猛一看超像有人上半部全裸漂浮在海上，頭上還頂著爆炸頭，錯位造成的娛樂效果引來討論，對此，納豆工作時一時興起，在遊覽車上脫光上衣，拍了張背面照，跟海膽哏圖幾乎一模一樣，陳漢典回：「第一眼看不懂，後來發現你做人真可惜」，譚艾珍則說：「哇！變成海膽的身材怎麼也變好了喔？」張本渝也讚：「一模模一樣樣啊」。