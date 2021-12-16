面對後疫情時代航空業挑戰，中華航空今日與中華航空企業工會簽訂團體協約，於華航園區舉行簽約儀式，由華航董事長謝世謙、華航企業工會理事長劉惠宗代表勞資雙方完成簽署，交通部長王國材、勞動部長許銘春及桃園市長鄭文燦等貴賓與會見證。此次為華航勞資第六次簽署團體協約，象徵勞資關係更邁進一步。

華航與華航企業工會於 2002 年首次簽訂團體協約，先後於 2005、2008、2012 及 2015 年完成 4 次續約協商，本次團協簽訂協商會議自 2018 年起召開，依據 2015 年既有版本進行討論，最終歷經 35 次溝通與協商，達成 79 條共識，維持原有的勞動條件與福利，未因疫情而影響，也提升多項照顧員工規定，符合實際需求與現況。勞資雙方展現最大善意，齊心努力照顧全體員工。

華航董事長謝世謙致詞時感謝華航企業工會，從2002年開始在歷次續約中協助會員爭取勞動條件及福利。本次續約協商過程雖受疫情影響，勞資雙方仍秉持誠信理念，願意在現行穩健基礎上持續塑立良好的勞資關係，共同研擬修訂新版團體協約；未來華航勞資關係將更加穩固發展，和諧創造雙贏，為公司共創營運績效。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，華航不畏新冠疫情影響，謝董事長帶領華航員工戮力以赴，以及工會全力支持，營運逆勢成長；華航勞資的互動關係詮釋了「勞資合作」的真義，合作凝聚全員共識，終於爆發華航有史以來最強勁的動能，為台灣及世界做出難能可貴的貢獻。今日簽署新版團體協約，是華航勞資雙方開創合作的里程碑，更是雙方的重責大任。