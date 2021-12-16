大陸國務委員兼外長王毅今天（16日）與索羅門群島外長馬內萊通電話。王毅表示，索羅門群島是中國的好朋友、好夥伴。中索建交完全符合索人民長遠和根本利益，完全符合時代發展潮流。中索建交以來相互尊重、平等相待、相互支持、共同發展。中索合作有力捍衛了雙方共同利益，造福兩國人民。中索關係正成為不同社會制度、不同大小國家友好相處的樣板。中方高度重視發展中索友好關係，願同索方一道努力，落實兩國領導人達成的重要共識，推動雙邊關係行穩致遠。

王毅說，前不久索羅門首都發生嚴重騷亂，當地民眾與中國僑胞的安全和生活受到衝擊。中方向索政府和人民表示深切同情和誠摯慰問，對一切暴力行徑表示強烈譴責。中方同索政府和人民堅定地站在一起，堅定支持索政府維護國內穩定的努力，堅定維護中索關係和在索中國公民的正當權益。希望並相信索政府繼續採取一切必要措施，依法保護好當地民眾及中國公民的安全。這次騷亂背景複雜，一些別有用心的勢力趁機抹黑中索關係，試圖顛覆中索建交成果。這完全不符合索人民利益，注定失敗。索方重申堅定奉行一個中國政策，有力回擊不實指責，中方高度贊賞。中索關係經受這場考驗，比以往任何時候都更加牢固。中方對兩國關係前景充滿信心，將採取一系列措施支持和幫助索恢復秩序和重建、實現穩定發展。

王毅表示，索羅門群島是南太和發展中國家重要成員，中索兩國有著廣泛的共同利益。中方將繼續在國際舞台上堅定維護多邊主義，堅定維護發展中國家特別是中小國家的合理訴求。當前，雙方要警惕少數國家秉持冷戰思維、動輒打著人權旗號干涉他國內政的圖謀，共同維護國際關係基本准則和國際公平正義。

馬內萊感謝中方對索經濟社會發展提供的大力支持和援助，對中國在索公民在騷亂事件中遭受的財產損失表示誠摯慰問。他表，我們的通話表明兩國在困難時刻堅定站在一起。索羅門當前局勢已逐步恢復正常，正在努力實現社會穩定和經濟發展。索羅門高度重視對華關係，將繼續堅定奉行一個中國政策，這是發展索中關係的政治基礎。索方有責任全力維護在索中國公民和中資機構的安全和合法權益。索方願同中方加強協調合作，切實維護多邊主義，捍衛國際公平正義。