桃園某防疫旅館爆環境汙染已有8人確診，桃園市長鄭文燦睽違72天再度召開疫情說明記者會，鄭文燦強調是衛生局長王文彥機警從統計學上發現，該旅館入境確診比例特別高，認為有異狀全面採檢並做基因定序揪出，目前已全館淨空並做環境採檢，要3度清消確認無虞後才能恢復。

中央流行疫情指揮中心16日宣布桃園某防疫旅館有8人陸續確診，其中6人同屬6樓樓層且4人基因定序相同，另5樓和8樓也各有一例案例，但目前員工全數採檢陰性，研判是環境汙染，桃園市長鄭文燦自10月5日之後，再度召開疫情說明記者會。

鄭文燦說，今天指揮中心公布案16851防疫旅館群聚情況，桃園疫調時發現他11月21日入住防疫旅館沒有確診，直到12月11日自主健康管理期間才確診，進一步查證與防疫旅館是否有關時，衛生局長王文彥警覺發現，該案6樓同樓層陸續有6個確診個案，從統計學上看非常不尋常，比一般防疫旅館入境確診比例高，主動回溯追蹤揪出。

鄭文燦說，從基因定序發現6個案中有4個案同屬Delta病毒，回推認定以案16768越南入境為源頭，案16851、案16841、案16856將從境外移入改列為本土個案，他強調，因確診者來自不同國家，從基因定序認定有可能在防疫旅館環境汙染或其他因素形成交叉感染，決定全面擴大回溯採檢，目前全館37員工採檢都陰性，11月22日後入住飯店的所有旅客共321人也全部擴大採檢，目前292採檢出爐，有3人陽性，因此昨天紅區39房間先淨空，今日決定其餘105房、118人也全淨空到集中檢疫所。

鄭文燦提到，新揪出的3陽性，分屬5樓和8樓確診的個案，仍在基因定序，不能確定同一感染事件，能確定的是1＋3個案，因此防疫旅館安全非常重要，針對安全管理，將遵照指揮中心要求4加強步驟落實。

鄭文燦也強調，目前防疫旅館的錄影帶也已全數調閱，確認是否有不當接觸，希望回溯到12月3日指標個案入境確診前全部調查一輪，目前該防疫旅館全部淨空清消進行環境採檢，一定要清消3次以上，確認防疫旅館安全才有可能恢復，他數度強調這起事件是衛生局長王文彥主動發現疫調並做基因定序，從指標個案可能衍生交叉感染揪出，感謝王文彥警覺。