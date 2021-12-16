大陸商務部16日表示，目前外貿發展仍然面臨諸多不確定、不穩定、不均衡因素，全球疫情起伏反覆、國際形勢錯綜複雜，海運不暢、晶片供應短缺等問題短期內難以根本緩解，企業綜合成本居高不下，外貿運行面臨較大壓力。

新華社報導，大陸商務部在例行記者會中指出，1月至11月，大陸實際使用外資金額年增15.9％至人民幣（下同）1.04兆元。服務業和高技術產業實際使用外資分別年增17％、19.3％。2020年全年大陸實際使用外資金額9999.8億元，2021年前11個月就突破1兆元。

另一方面，大陸商務部表示，2021年下半年大陸外貿仍保持較快增長，主要有三大原因：一、全球經濟保持復甦態勢，外需好轉，聯合國貿發會議預計2021年全球貨物貿易出口增長22.4％。二、在疫情反覆衝擊下，全球供需缺口仍然存在，大陸仰賴完備的製造業體系繼續符合國際市場和消費者需求。三、大宗商品價格上漲，對進口增速有較大拉動作用。