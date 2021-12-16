全球頂尖半導體材料供應商德商默克集團，啟動在台最大規模投資案，未來5年將在台投資170億元，南科高雄園區的電子材料供應設備製造廠，16日動土，由於默克將租用16公頃土地，因此，高雄園區只剩12.03公頃可供企業承租進駐，高雄園區109家企業的年產值，預估明年可達700億元，2024年突破1000億元。

默克高雄電子材料供應設備製造廠16日動土，由台灣默克集團李俊隆董事長主持，高雄市長陳其邁、德國在台協會處長許佑格博士(Dr.Jorg Polster)、德國經濟辦事處林百科處長（Axel Limberg)、南科管理局長蘇振綱等人與會。

台灣默克董事長李俊隆表示，「向上進擊」投資台灣的計畫，展現默克對台灣堅定的信心，還有深耕的決心跟承諾，16日動土典禮是整個投資計畫的第一期，他特別感謝高雄市政府、經濟部、科技部、南科及工業局等政府單位的努力，營造友善投資環境，他對於台灣的半導體產業非常有信心。

默克公司表示，此次在台投資計畫的目標，在加強本土製造與研發能力，以支持電子科技產業需求，預計創造約400個工作機會，投資計畫分幾個階段，明年將在南科高雄園區新建一個超過15公頃的生產中心，並依產品不同期程，依序開始生產。

高雄市長陳其邁表示，未來半導體產業，尤其在材料、零組件需求強勁，意味著在整個供應鏈的重組，以及車用晶片和各式半導體需求都非常強勁，16日默克動土的材料供應設備約0.7公頃，接下來隔壁還有15.3公頃，對於未來建立完整半導體生態系，是非常重要的步驟。

高雄經發局長廖泰翔指出，2020年10月得知默克擴大投資計畫後，投資高雄事務所隨即指派專案經理，並於11月主動拜會，了解默克細部投資規劃及所需協助事項，全力促成投資落地。

南科管理局表示，高雄園區土地共567公頃，截至2021年11月底止，可出租給廠商、自建廠房的工業用地面積221.58公頃，已出租面積209.55公頃，換句話說，在默克承租16公頃之後，南科高雄園區目前可供出租的土地，只剩大約12.03公頃，而其中的9.02公頃，已有廠商洽談中。

南科管理局指出，高雄園區迄今已核准109家廠商進駐，在華新科、鵬鼎、新應材、榮眾、默克、華邦、英特格、以及復盛等大廠持續投資及擴廠下，高雄園區預估2022年產值可達700億元， 2024年突破1000億元，2031年可達2500億元以上。