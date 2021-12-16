苗栗市2021年聖誕節系列活動即將在平安夜當天登場。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市2021年夜間光雕自15日晚間試點燈。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市2021年聖誕節系列活動將從24日登場，市長邱鎮軍與市代會主席楊喬安歡迎大家來玩。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

2021年苗栗市聖誕節系列活動，將從24日展開，苗栗市公所特別在市民廣場公園裝飾點綴許多光雕燈飾，並在16日公開展出8米高的耶誕樹，系列活動還包括24、25日兩天的音樂晚會，市公所並從15日晚間試點燈供民眾觀賞，期望大家在疫期後放鬆心情過個快樂耶誕節。

「2021苗栗耶誕」系列活動於24、25日二天，在苗栗市民廣場熱鬧登場，市公所在市民廣場及市公所前好客廣場分別佈置2個燈區。今年的主燈名為「聖誕的祝福」，以鐵藝及複合媒材製作，高8米，寬4.5米，在耶誕樹上運用律動的圓球設計，讓主燈除了浪漫華麗外，更增添一份可愛的感覺。廣場上並裝置幻彩材質高1.6米及1.2米高的冰彩麋鹿，整體充滿迷幻色彩，周圍放置雪花燈片，讓民眾宛如來到奇幻的冰之國度。

好客廣場則以暖白黃色燈球裝飾，呈現夢幻雪境，從縣府廣場、市民廣場，沿著府前路縣府稅務局到市公所好客廣場，也都有如金色瀑布的應景燈飾，讓今年的苗栗耶誕真的很好拍，是打卡族必朝聖的耶誕燈區。

市長邱鎮軍表示，除了美麗的燈飾，24日點燈晚會有精彩節目表演、耶誕市集等。25日還有街頭藝人秀，以及傍晚5點開始整點飄下6場次的瑞雪驚喜，希望消除疫情帶來的沉悶心情，讓市民闔家同樂，歡迎大家一起來參加耶誕歡樂派對。

另外，為了歡迎大家參加，民眾只要「變裝」參加活動，或是在打卡區拍照上傳至「2021苗栗耶誕」粉絲專頁按讚，即可兌換夜間發光頭飾。除了發放紀念品外，市公所還有準備神秘耶誕禮物要送給小朋友哦！