聯發科(2454)從創業初期的光碟機IC設計服務，一路走到大陸白牌手機市場，一步一腳印從3G、4G到今時今日的5G，在天璣9000推出的同時，也等於宣告要揮軍旗艦5G SoC市場，挑戰國際舞台最重要位置，向世界宣告，聯發科今日已不同於昨日。總經理陳冠州表示，「聯發科今年的成功，絕對不是運氣」，另外，隨著產品的升級，聯發科ASP也穩定成長，營運表現更在今年大爆發，他強調，比起競爭、聯發科更重視產品要有價值，但他也說到，「東西做得比對手好、為什麼要賣得比別人低」，顯示聯發科對於自家的產品、技術都是充滿信心。

總經理陳冠州表示，聯發科在智慧型手機市占率為全球第一，等於每5支手機中就有2支是採用聯發科晶片，聯發科有強大的執行能力，今年的成功不是運氣好，而是累計的成果。聯發科的5G IoT在全球都有業務布局，全世界有5G網路的地方就會有天璣手機，聯發科5G產品涵蓋全球37個國家和地方，合作全球逾100個電信商，相信聯發科在未來5G的機會絕對可以發光發熱。

陳冠州表示，從3G到4G產品內容一直增加，ASP一定會增加，但更重要的是聯發科的東西一定要賣出價值，更勝於競爭，「東西做得比對手好、為什麼要賣得比別人低」，重要是要做出客人需要的產品，有信心聯發科的產品一定都是符合市場需求與期待的。換言之，聯發科一路從創業初期的光碟機IC設計服務到大陸白牌手機市場，到今日，聯發科已經再創新巔峰，不僅走進5G前段班，更端出旗艦5G SoC，要力拚全球頂尖的競技場，讓台灣的技術讓世界看見。

本次聯發科天璣9000並未搭載毫米波技術，也出乎市場預期，對此，陳冠州表示，毫米波進度和美國運營商都測試通過，手機明年會量產，聯發科在做天璣9000也不是關起門來做，早期就有和客戶做過深度交談，天璣9000沒有毫米波技術並不影響出貨規模。