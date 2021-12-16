雄獅集團欣傳媒今日舉辦「2021觀光經濟論壇」，雄獅(2731)董事長王文傑在對話論壇中表示，集團已進入第二階段的國際在地布局，未來國境重新開放後，將導入最優質的國際觀光客來台。同時，希望能為台灣建立國土級的觀光立國策略，要當台灣的「觀光聖山」。

王文傑表示，新冠肺炎疫情爆發當下，第一時刻便即刻轉型，首階段的16個月全力奮戰打造台灣為旅遊目的地，率領超過20人全台走透透踩點達29趟，並終於回到老家澎湖設點。第二階段為6月中起赴美停留長達140天，進行2項重要營運策略布局。

王文傑指出，雄獅第二階段展開國際化布局，將全球海外總部設在洛杉磯、北美總部設在溫哥華，並將全球各地30多個主管陸續集合到溫哥華及洛杉磯，目前北美已有營收貢獻，未來待國境重新開放，集團不再只是出境旅遊龍頭，亦將導入最優質的國際觀光客來台。

對於未來旅遊業策略定位，王文傑認為，後疫情時代旅遊業轉向生活風格時尚、服務體驗設計，許多地方均需要調整。他認為，政府承擔太多包袱，如不可能一直拿錢出來補貼台鐵，認為民眾並非不能接受高價產品，對此支持修法、甚至適度漲價。

王文傑表示，雄獅的產品策略囊括高、中、低價，產品組合至關重要。他認為，政府花費許多預算投資交通建設，但只想到通勤者，未顧及可創造附加價值的觀光客。因此，雄獅基於品牌發展策略，第四代門市聚焦插旗交通樞紐區、為提供旅遊而服務。

展望未來，王文傑希望能為台灣建立國土級的食宿遊購行觀光立國策略，並指出「哪個部會不做旅遊？」，因此中央各部會、地方各縣市必須偕同運作，強調企業發展要有政府策略作後盾，希望觀光立國、在地創生，使台灣成為國際級品牌，雄獅要當台灣的觀光聖山。