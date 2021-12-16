張智霖加盟演出《G風暴》。(華映提供)

港劇一姐宣萱也參演《G風暴》。(華映提供)

香港電影《G風暴》由古天樂、張智霖、鄭嘉穎、黃宗澤和宣萱合作演出。電影由2014年開始，至今7年先後打造5部以廉政公署打擊貪污為主題的系列作品，古天樂5度扮演查貪的政府官員，他透露這次無論是案情或是場面都再升級，「這系列可以一直拍出5部不同的電影，真的很難得。這次是最後的1集，希望能有更多真實感，也會有更多動作場面，希望觀眾可以看得更投入。」

反貪風暴系列電影由2014年開始至今橫跨7年，先後打造《Z風暴》、《S風暴》、《L風暴》、《P風暴》及至反貪終極篇《G風暴》合共5集，反貪內容千變萬化，從貪官利用基金洗錢、足球的博彩黑幕案、廉政公署內部紀律調查組的案件到監獄大規模貪污，到最後1集的案情更為複雜，從國際人口販賣開始，牽連更大更廣，甚至引發恐怖攻擊事件。卡司也較以往更為豐富，除了古天樂5度演出同1位廉政公署官員，還有張智霖及鄭嘉穎，更加入港劇小生黃宗澤和港劇一姐宣萱共同演出。

此系列一向以英文字母為片名，而這次《G風暴》的英文有雙重的含意，古天樂說：「1個是張智霖他是G4成員，是指香港政府中的「要員保護組」，第2個解釋是廉政公署裏面有1個G小組，是負責臥底，劇組想透過G這個字去呈現不同部門裏的1個特別組織。」張智霖表示拍攝了許多動作場面，「我很期待看到拍攝的成果。」宣萱也表示動作場面讓電影氣氛更緊張，「我都跟著一起拍，雖然不用打，也覺得好刺激。」電影年1月14日在台上映。