中新社報導，大陸教育部網站16日消息，大陸九部門聯合發布《「十四五」學前教育發展提升行動計畫》（《行動計畫》）提出主要目標：進一步提高學前教育普及普惠水準，到2025年，大陸學前3年毛入園率達到90％以上，普惠性幼兒園覆蓋率達到85％以上，公辦園在園幼兒占比達到50％以上。覆蓋城鄉、布局合理、公益普惠的學前教育公共服務體系進一步健全，普惠性學前教育保障機制進一步完善，幼兒園保教品質全面提高，幼兒園與小學科學銜接機制基本形成。

《行動計畫》提出，一，優化普惠性資源布局。推進教育公平，增加普惠性資源供給，充分考慮出生人口變化、鄉村振興和城鎮化發展趨勢，逐年做好入園需求測算，完善縣(區)普惠性幼兒園布局規畫，原則上每3年調整一次。

《行動計畫》表示，二，推進普惠性資源擴容增效。大陸國家實施教育提質擴容工程和教育強國推進工程，新建改擴建一批公辦幼兒園，支持人口集中流入地、農村地區、「三區三州」、原集中連片特困地區縣和片區外國家扶貧開發工作重點縣普及學前教育。

《行動計畫》稱，三，健全經費投入與成本分擔機制。各省(區、市)以提供普惠性服務為衡量標準，科學核定普惠性幼兒園辦園成本，明確分擔比例，統籌制定財政補助和收費政策，合理確定家庭支出水準。

《行動計畫》指出，四，提高幼兒園師資培養培訓品質。鼓勵各地結合實際加大農村和欠發達地區幼兒園教師培養力度。

《行動計畫》表示，五，保障幼兒園教師配備和工資待遇。各地要及時補充公辦園教職工，嚴禁「有編不補」、長期使用代課教師。民辦園按照配備標準配足配齊教職工。落實公辦園教師工資待遇保障政策。

《行動計畫》稱，六，完善幼兒園規範管理機制。落實縣級政府和各有關部門的監督管理責任，提升跨部門協同治理能力，完善動態監管機制，強化對幼兒園辦園條件、教師資格與配備、安全防護、收費行為、衛生保健、保育教育、財務管理等方面的動態監管。

《行動計畫》提出，七，強化幼兒園安全保障。嚴格落實幼兒園安全主體責任和有關部門安全監管責任，建立全覆蓋的安全風險防控體系。幼兒園要健全房屋設備、消防、門衛、食品藥品、幼兒接送交接、幼兒就寢值守和活動組織等安全防護和檢查制度，及時排查安全隱患，嚴防各類事故發生。

《行動計畫》稱，八，加大不規範辦園行為治理力度。加強辦園行為督導，重點對存在危房、「三防」不達標等安全隱患及園長和教師不具備規定資格等不規範辦園行為進行動態督查，限期整改，整改不到位的依法進行處罰。

《行動計畫》，九，深化幼兒園教育改革。深入推進幼兒園與小學科學銜接，在認真開展試點、加強實踐探索的基礎上，全面構建銜接機制。