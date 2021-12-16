漫威電影宇宙新作《蜘蛛人：無家日》昨（15）日在萬眾期待下上映，全台電影院從7點開演起就陸續湧現人潮，各地影迷為防被爆雷首日衝戲院觀賞，助攻首日票房衝出3916萬佳績，不僅是今年年度開片票房冠軍，還打破《復仇者聯盟4：終局之戰》以來最高開片票房紀錄，更刷新索尼影業在台最高開片紀錄，為疫情後的電影市場注入令人振奮的強心針。

《蜘蛛人：無家日》從《蜘蛛人：返校日》到《蜘蛛人：離家日》，導演成功的刻畫出年輕版的彼得帕克成長過程，湯姆霍蘭德（Tom Holland）也對導演表示認同：「導演瓊華茲真的打造了前所未見的超級英雄類型電影，類似之前約翰休斯導演會拍出那種青春校園電影的感覺，這部電影就像他穿起更大的鞋子、成為一名大人、甚至最後成為蜘蛛人。」

漫威影業總裁凱文費吉也對導演讚譽有加：「看過導演瓊華茲之前的作品，知道他非常擅長角色刻劃，也是為什麼會想找他來拍《蜘蛛人：返校日》。而現在《蜘蛛人：無家日》是史上最有野心的蜘蛛人電影，瓊華茲已經從新人變成專家，他在動作場景的運籌帷幄更是許多現今其他導演想要學習和致敬的。」