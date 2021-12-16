台灣編舞家王宇光作品《捺撇》，奪下日本橫濱舞蹈節暨舞蹈大賽雙大獎，這部作品描述了全世界在疫情下人們在生活上相互依賴的關係，一舉拿下該賽事的評審團優選獎與藝術家支持獎，是台灣首位獲得此獎項的編舞家。

王宇光表示，作品名的「捺撇」，恰好說明了「人」字的筆劃，也呈現了「人」字的寫法也是一撇一捺相互依靠，成為「人」。

王宇光表示，這部作品因今年受到疫情影響，一直沒有機會對外公開演出，比賽也是透過錄製影片方式參賽，他想透過這部作品談論人與人的關係，「我們將兩張4公尺乘4公尺的宣紙揉合在一起，讓紙質有一定的硬度，兩名舞者在紙上跳雙人舞，彼此的重心也靠在一起，只要有任一個人離開了，另一個人也會因為沒支撐而倒下。」

有趣的是，為了呈現在紙上移動的軌跡，舞者們的小腿上也有一個小機關，裡頭裝了墨汁，每一個動作和步伐，墨汁都會在紙上留下痕跡。

王宇光出生於1985年，他曾是雲門2舞者，畢業於文化大學舞蹈系，同時是「微光製造」舞團的創辦人。王宇光表示，疫情讓他更加珍惜在排練場上工作的日子，「不管是疫情間的工作訊息往返，實際在排練場上看到舞者相互倚靠的模樣，覺得特別感動，能感受到一種安靜且互相信任的模樣。」

橫濱舞蹈節暨舞蹈大賽是國際重要編舞比賽，1996年開辦至今是許多國際策展人關注的賽事。未來台灣觀眾和海外觀眾可望在2022年夏天欣賞這部作品。