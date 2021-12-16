食品大廠泰山（1218）16日股東臨時會全面改選董事，在公司派與大股東龍邦等達成共識，順利選出六董、三獨董，其中最大股東龍邦順利拿下二董席次；隨後召開董事會推選詹景超任董事長、原董事長詹逸宏任副董，會中並任命蔡政達任總經理。

董事成員包括詹逸宏（伸揚投資有限公司代表人）、詹景超（景勛投資實業有限公司代表人）、詹皓鈞（鴻強股份有限公司代表人）、尹章中（皇喬霖事業股份有限公司代表人）、劉偉龍及韓泰生（龍邦國際興業股份有限公司代表人）六位董事，及李明輝、陳敏薰、杜英達三位獨立董事。會後隨即召開董事會推選詹景超擔任董事長、副董事長由詹逸宏擔任，並任命蔡政達為總經理。

泰山企業110年前三季受疫情影響，面對全球運輸暢旺、原料成本高漲，加上第二季全民防疫以及通貨膨脹的壓力，泰山仍展現強烈的企圖心，今年整體表現累計前三季營業收入達74.22億元優於去年同期63.17億元，總體表現前三季淨利達4.43億元，每股盈餘已達0.91元。

今年儘管夏日飲料旺季遭遇疫情高峰，泰山仍然穩扎穩打，除了推出「堅果作用」杏仁果奶新產品，跨入低溫冷藏植物奶領域；已站穩氣泡水市場第一品牌的「Cheers氣泡水」也持續成長；水品類因加強電商合作而大幅躍進；「泰山仙草蜜」和脫口秀節目合作，積極和年輕世代連結仙草蜜去火氣印象。泰山系列油品以七十年悠久製油歷史，強調信賴來自一點一滴的累積，提升品牌好感度與促購度。整體而言，雖然大環境不利經營，但今年泰山業績可望超越預算目標更較去年有所成長。