南投縣首座親子共融公園，小朋友搶先體驗。（廖志晃攝）

親子共融公園，貼心設置遮陽網。（廖志晃攝）

親子共融公園遊樂設施，小朋友搶先體驗。（廖志晃攝）

南投縣首座親子公園，位於名間鄉、占地2.6公頃，園區設大型溜滑梯等遊樂器材；縣長林明溱16日帶領小朋友，搶先體驗共融式遊戲設施，並預告19日正式啟用、對外開放，歡迎大家到親子生態園區遊玩。

林明溱體驗溜滑梯後表示，真是好玩又刺激；名間鄉苗圃蛻變成親子生態園區共融式遊戲場，發想人是縣長特助林儒彬，因為他了解年輕父母亟需親子遊戲空間的渴望，促成縣府啟動苗圃變公園計畫，並克服大型遊具安全規範等問題，經過2年多努力，花費近6000萬元，終於完成適合全家老少的超大兒童樂園。

林明溱說，他鼓勵全縣各鄉鎮市覓地提報，興設符合共融式遊戲場精神的親子樂園，規模至少1公頃以上；過去，縣內提到兒童樂園，大家都想到中興新村，但中興兒童樂園太小了，不敷需求，如今有名間親子生態園區帶頭，各鄉鎮市跟進打造在地特色的親子樂園，需要經費補助，縣府一定優先協助籌措。

名間親子生態園區，結合景觀、生態、親子遊憩功能，包括心型大草皮區，落羽松及台灣肖楠的環狀步道，南側興闢生態池、兒童遊樂設施、沙坑、噴水池、裝置藝術及戲水步道等休閒設施。

其中，最吸引人巨無霸磨石溜滑梯高5公尺，周邊還有草皮攀爬區、景觀平台、攀岩等遊樂設施；還有兩座大型組合遊具，包括拱型盪鞦韆、彈跳床、鳥巢式鞦韆等，縣府也貼心施設遮陽網，提供親子涼爽的遊戲環境。

縣府農業處表示，公園遊戲設施設計，依據《兒童遊戲場設施安全管理範》，邀請兒童安全專業委員審查，確保設計符合規定，且公園用地合法化，請民眾使用遊樂器材前，務必注意公告內容，並遵守規定，享受休閒時光也維護安全。