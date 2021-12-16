因應全球2050年淨零碳排趨勢及國際綠化產業供應鏈挑戰，清華大學16日邀集經濟部、環保署、工研院及台灣氣候聯盟等產官學研單位，召開2021清華永續論壇，倡議推動台灣綠化產業供應鏈產學合作平台，協助國內產業，尤其是不易因應國際碳權交易衝擊的中小企業降低減碳成本，進而從中尋求創新發展的契機。

2021清華永續論壇是自我國擬定2050淨零碳排政策後，由產官學研共同籌畫的最大規模減碳會議，共有超過300人報名參加，其中不乏清華校友。前副總統陳建仁錄影致詞指出，台灣以貿易導向的淺碟型經濟體制，正深刻感受到海島國家轉型低碳的壓力，他期許公私部門協力，作為全球核心與創新產業供應鏈基地，善用科技研發人才、啟動創新綠色金融。

隨巴黎協定的生效，歐盟也將在2023年啟動碳邊境稅機制，清華大學副校長兼永續長戴念華指出，未來鋼鐵、水泥、化肥等高碳排產品輸出歐盟，可能必須繳交每噸碳排放量高達80歐元的碳關稅，這對高度出口導向的台灣企業勢必造成極大衝擊。

戴念華表示，國內一些大企業已經預見全球減碳義務法制化的衝擊並提早布局，但更多出口導向的中小企業卻難立即轉型因應，為幫助中小企業在這波全球減碳浪潮下保持競爭力，清華大學呼籲成立一產學合作平台，並將以當天會議成果為基礎，持續推動建置平台機制，連結新型態國際碳交易市場。

清華大學科法所教授范建得指出，當蘋果等跨國大型企業紛紛提出自願碳中和的承諾，台灣供應鏈的減碳壓力也隨之增加，尤其我國無法加入氣候公約，也就不易參與國際碳交易市場機制，此時更需要一個能媒合綠電或碳權供需的交易平台，為企業取得有效的減碳憑證。