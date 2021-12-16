台灣IC設計大廠聯發科今年發布採用台積電4奈米製程的5G旗艦機晶片天璣9000，希望能在5G市場也打敗美國半導體巨頭高通，成為真正的SoC晶片王者，這也讓天璣9000被拿來與高通採用三星4奈米製程的Snapdragon 8 Gen 1比較。從最新數據來看，天璣9000有望空降、成為安卓陣營的手機晶片霸主。

綜合外媒報導，從上傳至AI 運算為主的 AI Benchmark 資料庫來看，天璣9000一現身，就以692.5的跑分遙遙領先霸榜的Google Tensor的256.9，相較之下，三星電子Exynos 2100跑分183.5，高通S888跑分為164.8，前代5G旗艦機晶片天璣 1000+ 只有 95.3，各項數據比較下，天璣9000幾乎奪冠，僅有3項落後。

天璣9000採用基於台積電5奈米製程延伸的4奈米製程生產晶片，採用新一代Armv9架構CPU，包括1個Arm Cortex-X2核心、3個Arm Cortex-A710核心，頻率2.85GHz，4個Arm Cortex-A510能效核心，支援LPDDR5X記憶體，頻寬可達7500Mbps。

目前高通 Snapdragon 8 Gen 1表現尚未出爐，但從官方給出的4倍AI 效能推估，天璣 9000預估占有優勢，大陸科技部落客「數碼閒聊站」指出，Snapdragon 8 Gen 1在同一個平台跑分為560。

不過，市場也認為，天璣 9000 成本是前一代旗艦機晶片 2 倍，恐導致搭載的 Android 旗艦機連帶提高販售價格。根據聯發科說法，預計搭載的終端產品將在2022年第一季問世，市場認為應該是小米旗下的紅米K50系列。

數碼閒聊站先前也表示，Snapdragon 8 Gen 1在採用三星4奈米製程版本測試後，出現功耗偏高情況，甚至採用台積電4奈米製程測試，雖功耗有降低，但表現並不顯著，認為這並非是製程採用哪一家晶圓代工廠的問題。甚至聯發科的天璣9000，也有功耗偏高的問題，認為2022年安卓陣營手機都將面臨同樣問題。