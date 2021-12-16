12月18日公投，為何該投「4個同意」？資深媒體人彭文正表示，他個人主張三大原因，第一，要讓民進黨知道，民意已經沸騰了，是對民進黨的不信任投票。第二，國會議員從民意代表變成黨意代表，被政黨所綁架，所以人民才需要透過公投表達自己的意見。第三，大家只要知道，公投案是對民進黨的不信任投票就夠了。

彭文正14日在其主持節目「政經關不了」表示，這次不用花太多時間去了解公投的內容，因為一般人不管花再多時間，也很難得到4個公投案的正確答案。

至於4大公投該怎麼投？彭文正呼籲，大家應該投4個同意，目的是因為要讓執政的民進黨知道，人民對他不信任，彭文正坦言，這場公投案不論最後投出來結果如何，民進黨還是「你做你的，他做他的」，並不會有什麼改變，更不會有什麼作用，他主張自己觀察到的結論就是，投了跟沒投一樣。

但彭文正強調，就算投了跟沒投一樣，還是要出來投，有3大原因，第一，因為要讓民進黨知道，民意已經沸騰了，是對民進黨的不信任投票，因此，他鼓勵大家出來投票。

彭文正也提到，第二，當國會議員從民意代表變成黨意代表，被政黨所綁架，而少數黨因人數原因致反制力量不足，國會喪失民主國家的正常運作機制，所以人民才需要透過公投表達自己的意見。

最後，彭文正坦言，現在藍綠專家各執一詞，到底誰說的是正確答案，大家都不清楚，但大家只要知道，公投案對民進黨的不信任投票就夠了。此外，他個人覺得最該公投的，是蔡英文要不要下台的問題，而非這些議題，不過，這些事可以之後再說，目前最關鍵的，還是把4個同意蓋下去，這是拉下騙子的第一步。