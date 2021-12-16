大陸外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會，就立陶宛召回駐中臨時代辦一事回應說，立陶宛違反自身在中立建交公報中所做的政治承諾，公然製造「一中一台」的錯誤行徑，中方已宣布將兩國外交關係降為代辦級，並正式照會立陶宛，決定將中國駐立國外交機構更名為中華人民共和國駐立陶宛共和國代辦處，要求立方相應更改駐華外交機構稱謂。

汪文斌表示，所謂立陶宛駐華機構人員擔憂自身安全，以及中國政府禁止中方雇員為立駐華代辦處工作的說法，純屬無中生有。中方一貫高度重視保障外國駐華外交機構館舍和人員安全，保障包括立陶宛在內的各國駐華外交機構正常開展工作，立方也從未向中方提及自身安全有什麼問題。

汪文斌稱，中立關係受損的是非曲直是十分清楚的，如果立方不正視現實，不反思和糾正錯誤，反而推卸自身責任，只會給兩國關係帶來更大衝擊，使兩國人民感情受到更多傷害，最終受損的還是立方自己。我們敦促立方切實遵守國際關係基本準則，認真履行自己所做的承諾，儘快糾正損害中國主權和核心利益的錯誤行為。