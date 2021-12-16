直播帶貨網紅連千毅在開直播時，身邊都會有辣妹陪伴，由於「最辣日文老師」長瀨昆妮告假，找來鄧佳華的前經紀人布丁代打，由布丁和連千毅的徒弟家耀撐場直播，布丁超穩的氣場頓時收服全場觀眾，然而過程中她的低胸禮服不斷下滑，也讓粉絲忍不住出言提醒她走光了。

日前直播帶貨由布丁粉墨登場，她身穿灰色深V禮服，將長髮撥到一邊，對著鏡頭扭腰擺臀，布丁日前就因為鄧佳華的合約問題到新北地檢按鈴提告，13日也和「最胸鋼琴女神」陳甜芯同框，一起頂替長瀨昆妮的位置幫連千毅一起直播，這次老闆連千毅不在，首次挑戰獨挑大樑，再度掀起熱議。

布丁外型美豔、身材性感。(圖/翻攝自布丁臉書)

布丁直播到一半，禮服隨著她的動作不斷下滑，露出了黑色內在美，還敬業地做出打電話的動作，希望可以衝高帶貨量，讓粉絲都為她捏把冷汗，忍不住留言表示：「主播的衣服好像快掉了⋯要拉一下⋯」，家耀先發現情況不對，連忙拉拉自己的衣服暗示，布丁這才發現自己差點走光，趕緊調整衣服。

布丁疑似走光。(圖/翻攝自蘭庭精品臉書)

布丁過去都在幕後和連千毅一起工作，還曾擔任鄧佳華的經紀人，近日開始走向幕前，姣好的外型和穩健台風也受到網友一致狂讚。