網家(8044)董事長詹宏志之前因幫林秉樞「傳訊媒體高層」遭外界砲轟，但還有一樣被關注的，就是兩人對話截圖中，詹宏志送林秉樞「雲林二崙狀元餅」爆紅，詹宏志還被員工虧，「老闆，為什麼我們沒有餅？」詹宏志今天霸氣送集團所有員工雲林二崙狀元餅，讓大家一起吃餅保安康。

之前公布詹宏志與林秉樞的對話中，詹宏志傳訊給林秉樞，「奉上的是來自雲林二崙的一家保留古風的傳統餅店，是我太太生前發現的小店，雖然他們也做月餅，但我偏好一斤重的狀元餅，裡面有六個蛋黃，是我小時候的味道」，讓雲林狀元餅一夕成名。

詹宏志特別寫給員工一封信，並「奉上狀元餅」，信中提到：我識人不明(細節以後有機會再說吧)，捲進巨大的新聞風暴，可能也害得大家在工作上的努力都被模糊了，我真的覺得很抱歉。正當我心情沮喪之際，在擁擠的電梯裡，有同事在背後向我喊：「老闆加油！」然後又有一個頑皮的聲音說：「老闆，為什麼我們沒有餅？」大家的溫情我很感激，但也提醒了我，對呀，我為什麼送餅給壞人，卻沒送餅給自己的同事呢？江湖雖然險惡，但無辜的狀元餅真的很好吃呀。

二崙佳美在我們商店街開店已經十多年了，他們的狀元餅是我常常拿來送人的分享之物，我連出國都帶著它當伴手禮呢。狀元餅也有較小的個人獨享版本，但我總覺得古早的大餅型式比較好吃，我還是買來750公克的大餅，讓大家在辦公室裡分享。再次要向大家致歉，也謝謝大家這段時間給我的安慰與支持。