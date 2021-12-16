捲林秉樞風波，詹宏志請員工吃餅致歉：識人不明。圖為PChome集團董事長詹宏志。（圖／本報資料照）

網家董事長詹宏志日前捲入民進黨立委高嘉瑜、林秉樞事件，更被爆出送「狀元餅」給林男，隨後雖然陸續發出自清聲明，但仍遭網友罵翻，不過也有不少網友歪樓打趣問：「到底送給林男的餅有多好吃？」根據內部消息指出，詹宏志16日向網家集團員工致歉，並特別訂購二崙佳美的狀元餅與全體同仁分享，隨餅還附上小卡，提升集團員工士氣。

詹宏志給網家集團員工的小卡文字如下：

「我識人不明（細節以後有機會再說吧），捲進巨大的新聞風暴，可能也害得大家在工作上的努力都被模糊了，我真的覺得很抱歉。正當我心情沮喪之際，在擁擠的電梯裡，有同事在背後向我喊：「老闆加油！」然後又有一個頑皮的聲音說：「老闆，為什麼我們沒有餅？」大家的溫情我很感激，但也提醒了我，對呀，我為什麼送餅給壞人，卻沒送餅給自己的同事呢？江湖雖然險惡，但無辜的狀元餅真的很好吃呀。

二崙佳美在我們商店街開店已經十多年了，他們的狀元餅是我常常拿來送人的分享之物，我連出國都帶著它當伴手禮呢。狀元餅也有較小的個人獨享版本，但我總覺得古早的大餅型式比較好吃，我還是買來750公克的大餅，讓大家在辦公室裡分享。再次要向大家致歉，也謝謝大家這段時間給我的安慰與支持。」