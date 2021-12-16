Uber Eats與全聯福利中心今年初合作迄今，以平均30分鐘隨點即送的外送服務滿足「宅生活」民眾需求，今（16）日分享亮眼成績，214間全聯門市已上線Uber Eats、平台上全聯訂單成長4倍，活躍用戶數成長3倍。為觸及更多民眾，更宣布全聯先生邱彥翔擔任Uber Eats生鮮雜貨外送品牌大使，發表「買全聯，就上Uber Eats」行銷廣告活動，並且自即日起至明年3月底推出首次訂購Uber Eats生鮮雜貨用戶一次5折優惠，輸入【首購點全聯】優惠序號，單筆訂單金額滿100元，最高可折抵150元。

Uber Eats台灣新事業副總張祐欣表示，根據消費者調查顯示，不出門就能完成生鮮日用品採買瑣事、平均30分鐘送達、選擇多且好品質商品是使用生鮮雜貨外送誘因。全聯是全台佈局最綿密的社區冰箱，透過Uber Eats有效率的運送，把新鮮、平價商品送達家家戶戶的廚房。明年，全聯預計在全台打造270家全聯門市上線，拉長營業時間，攜手Uber Eats推出24小時生鮮外送服務，持續增添菜單選品，全方位滿足消費者多元生活需求。

全聯福利中心總經理室協理初貴民指出，消費者的熱烈需求，讓全聯加速從今年初雙北50間上線全聯門市快速於第三季提前達到年底200家的目標，線上的商品數也持續拓展，較年初已經增加4成，目前總品項數已超過2500支，包含只有實體門市才有的許多We Sweet限量聯名甜點、期間限定的獨家商品等。此外，我們為搶進宅經濟增加的PDA揀貨和即時庫存管理也在收單10分鐘左右就可完成揀、理貨讓商品出門。合作迄今已經看到外送為單點業績帶動2-3倍成長。

台灣生鮮外送版圖持續擴大，Uber Eats與全聯透過在地化的市場策略與佈局，運用三大經營心法，從商品定價、菜單更新頻率，到精進PDA揀貨效率，成功攻佔生鮮雜貨外送市場和全台家家戶戶的廚房。

全聯福利中心以親民價格的優勢，成為台灣人採購生活居家用品、生鮮食材的最佳選擇。全聯維持親民價格策略，使其商品在Uber Eats App上與實體店面相同售價，只要在Uber Eats App輕鬆下單，即可以全聯門市的超值價格進行購買。

目前已有2500支全聯嚴選熱門商品上架Uber Eats，網羅生鮮農產品、冷藏冷凍食品、民生用品，滿足消費者一整天的生活飲食所需。此外，全聯線上菜單不定時推出聯名款與期間限定商品同步販售，無論是全聯熱銷火鍋系列或聖誕限定商品，都可以在Uber Eats App上找到。

藉由整合Uber Eats與全聯福利中心的API系統，並利用全聯「行動智能揀貨PDA」大幅提升備單與外送效率，門市人員能在10分鐘內完成訂單出貨，讓取貨更迅速，可以在較短的時間即時送往指定消費者指定地點。

根據北、中、南、東以及澎湖地區在Uber Eats上點購全聯的消費大數據資料發現，全聯天菜為「青江菜」，銷售佔蔬菜類商品超過1成，最常與火鍋類商品搭配；最夯零食為40年經典鮮味「北海鱈魚香絲」，以及銅板價火鍋主角「金針菇」。最支持全聯生鮮外送的消費者一個月可以訂29次，最常購買品項為飲料沖泡、糖果零食。全聯在Uber Eats線上最熱門的品類排行依序為蔬果、冷藏乳飲、飲料沖泡、糖果零食，以及火鍋專區；蔬菜和水果佔據各地區的前三名，而南部消費者愛買水果勝過於蔬菜。此外，近期幾波溼冷天氣也帶動了火鍋商品的買氣，最受歡迎配料為金針菇、中華超嫩豆腐、玉米筍三種，而小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底和石二鍋經典爆香石頭鍋火鍋湯底則是人氣最高。