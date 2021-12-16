台南農改場作物環境課黃瑞彰博士指出，把稻草覆蓋田地上，有如幫土地「敷面膜」。（張毓翎攝）

為推廣稻草再利用，台南市政府農業局與台南區農業改良場16日在台南市後壁區舉辦稻草覆蓋果園示範觀摩會，台南農改場作物環境課黃瑞彰博士指出，把稻草覆蓋田地上，有如幫土地「敷面膜」，除有保溼效果，且隨時間分解後，它還能提供養分供作物吸收。

南市府農業局今天舉辦稻草覆蓋果園示範觀摩會，農業局副局長陳仲杰到場關心，他表示，每年一、二期稻作收成後，農民放火燒稻草的情形頻傳，不少農民認為，焚燒稻草助於來年種植，但其實只是百害無一利，容易產生空汙等環境問題，也會影響到用路人的行車安全。

陳仲杰說，以前沒有農藥肥料的時代，許多農民會將稻草覆蓋在田間再利用，不僅能讓土壤保溼，且待其自然分解後，對未來農民種植有很大的幫助；希望透過這次觀摩會，讓更多農友善加利用這些天然資材，減少露天燃燒事件，使環境更好並讓稻草活用，獲得最大利益。

黃瑞彰補充，以稻草為敷蓋材料時，1分地果園的建議施用量，至少需要1分地的稻草覆蓋，經1至2年時間，讓稻草自然分解後，不僅可變成作物養分來源，並取代塑膠膜等較不環保的覆蓋材料，讓土地有保溫、保水、保肥及抑制雜草的效果。

黃瑞彰也強調，面對氣候變遷，提高土壤有機質，可助於減少現在氣候對農作物的影響。