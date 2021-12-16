名醫孔繁錦先前曾因參加益智節目《金頭腦》獲總冠軍，被封為「全台最聰明醫師」，未料卻爆出在診間性侵、性騷擾女病患。他在今年4月間在診所涉嫌指侵、觸摸2名女病患身體，未料孔男偵訊時矢口否認犯行，甚至訊後狂打電話給報案的女病患。新北地檢署近日偵結，痛批孔男「飾詞狡辯、態度不佳」，除了依妨害性自主起訴外，也建請法院從重量刑。

孔繁錦是孔子74代子孫，除了曾獲得益智節目冠軍外，也因時常對時事、醫學議題發表看法，經常登上媒體版面。

起訴書指，他今年4月16日在三重身心科診所看診時，曾要求護理師將一名女病患帶至其他診間休息，隨後趁著對方閉目養神之際，將診間門鎖上，親吻女病患額頭，並將對方裙子掀起，觸摸、親吻其臀部，期間女病患不斷拒絕、閃躲，但孔繁錦仍不罷休，將女病患翻身壓制，並用手指性侵得逞。

未料事發約2周後，孔繁錦又對另名女病患伸出狼爪，他以檢查背部痘痘為由，將額頭貼在女病患背上，並說道「那你有感覺我喜歡你嗎」，隨後伸手觸摸對方腹部，並將手伸進褲頭，以此性騷擾女病患。

2名女病患事後報警求助，孔繁錦仍不斷傳訊給對方道歉稱「以後不會不敢不能再犯」，並當面向對方稱「當然後悔，也一直道歉了呀」，不過孔繁錦到案後卻矢口否認，檢方後續依據被害人出示的對話內容、驗傷單、急性創傷症候群等就醫紀錄，認為孔繁錦確實有性騷擾、性侵對方一事，並依強制性交、乘機性騷擾等罪嫌起訴，且由於孔男犯後態度不佳、飾詞狡辯，因此建請法院重量刑，以資儆懲。