Faye詹雯婷超過4年沒發片，近日回歸歌壇的首支MV〈詠愛〉就讓她立刻接受「震撼教育」，白天在峽谷日曬風吹吃了滿口沙，晚上又在濕冷的蝙蝠洞凍到打哆嗦，工作時間長達21小時。拍攝到最後2小時，Faye的妹妹帶著薑茶來探班，讓Faye感動不已。

〈詠愛〉作為《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》專輯裡曝光在大家面前的第一首歌，是非常具有代表性的歌曲，回頭看過去幾年的成長經歷，就像是連接了過去與未來的轉折，就算內心曾經經歷過如同城牆毀滅般的低潮，但也因為有過毀壞才更認識自己，她堅定地說：「我對愛過的一切都不會後悔，痛苦終將過去，我會留下。」

久未拍攝MV，Faye為了〈詠愛〉從凌晨1點就開工，平常是夜貓子的她前一晚幾乎沒怎麼睡，苦笑說：「有一度我幾乎失魂了，不過這種狀態剛好也符合導演要求的內心困頓掙扎模樣。」在沙石密布的卓蘭大峽谷，加上製造效果的風扇，讓Faye詹雯婷只要一張嘴就吃了滿口沙，相當辛苦。

傍晚抵達三民蝙蝠洞之後，氣溫驟降，飄起了雨，再加上現場的瀑布、水池，讓穿著飄逸長裙的Faye凍到發抖。但即使整天拍攝時程長達21小時，Faye詹雯婷也相當敬業，沒喊一聲累，而且只要導演一喊「Camera」，她立刻就呈現最完美的狀態上工。到了晚上，Faye的妹妹特地帶了薑茶來探班，「喝著薑茶，妹妹還幫我按摩放鬆，覺得好幸福。」Faye不僅身子暖了起來，心也暖洋洋。