中央銀行今日召開年終理監事會，由於美國聯準會（Fed）凌晨利率決策會議如預期利率不動，決議政策利率連七季不做調整，重貼現率停留在1.125％的歷史最低點，並預估今年GDP為6.03％，均略低於主計總處的6.09％，明年GDP則為4.03％。

房市方面，從去年12月央行開出打炒房第一槍，率先出手調整選擇性信用管制，今年3月及9月分別第二及第三度調整管制，還有7月財政部房地合一2.0上路，但房市還是續熱，統計前11個月六都合計移轉棟數創8年新高，央行果然4度出手打房。

今（16）日是「超級央行日」，除Fed在今日凌晨已公布利率決議 ，台灣央行下午第四季理監事會登場，接著歐洲央行(ECB)、英國 央行(BoE)均在當晚8點之後先後發布利率決議，另17日上午日本央 行(BoJ)也將公佈利率決議，主要央行會議密集登場。

央行因應5月中的本土疫情，6月及9月的第二、三季理事會後記者會改採視訊方式舉行，隨疫情穩定受控後，今日年終理事會後記者會恢復實體舉行，央行總裁楊金龍現場回答政策相關提問，房市管制成為各界最關注焦點。

楊金龍日前指出，台灣與美歐日的利差目前本來就大，如果台灣早於主要經濟體升息，將使利差進一步擴大，勢必吸引更多熱錢流入，造成新台幣升勢更強，也將對健全房市不利，但若聯準會提前升息，且全球主要央行均跟進，我央行將會有所做為。

市場普遍預期Fed最快在2022年中啟動升息，也代表央行最快要到下半年之後，才會視國際情勢變化而採取必要的舉措。金控主管指出，聯準會因應通膨壓力山大，加速縮減購債，提前在2022年3月減至零，勢必影響台、歐、英、日央行的決策。