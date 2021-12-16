高人氣網紅蔡譯心（Candice）被稱為「173cm玉腿妹」，擁有甜美臉蛋與超修長的模特兒身材，日前她為「高雄海洋派對」代言時，因與市長陳其邁貼身合影，引發網友「可惡！想當高雄市長」的熱議；昨(15)日她逛新北耶誕城時曬美照，僅是坐在路邊休息閉眼低頭燦笑，但雪白的逆天長腿仍瞬吸數千讚，引網友讚嘆：「腿會反光，太邪惡了」。

蔡譯心昨(15)日逛新北耶誕城時曬照，一身白色系打扮與雪白肌膚相得益彰，純白外套與細肩帶小可愛露出右肩膀，搭配腳底穿的雪白運動長靴，把一雙長達110cm的超長美腿襯托得更為潤亮，白底黑紋極短裙在中央吸引眼球，蔡譯心不忘把右手羞遮春光「絕對領域」，僅是路邊閒坐低頭燦笑的表情仍舊美輪美奐。

蔡譯心寫道：「我要住進你的眼裡，十二個月，月月淪陷，周而復始，生生不換～」暗示她在聖誕月要用白色系吸飽粉絲目光，網友爆讚：「Sexy leg」、「我瞎了，因眼中只有妳，看不見其他東西」、「好美」、「漂亮」、「腿會反光，太邪惡了」。

本身職業就是專業模特兒的蔡譯心，光是一雙大長腿就長達110公分，日前受邀前往高雄替「高雄海洋派對」站台，於上(11)月26日在臉書上分享一張SUP立式划槳的照片，只見蔡譯心穿著一件白色的比基尼，站在槳板上露出開心的大笑，凹凸有致的火辣身材令網友噴鼻血。

上(11)月27日蔡譯心則是再度PO文，表示「Wow竟然是邁邁市長耶！」開心曬出與高雄市場陳其邁的合照，並分享他們搭乘全台第一艘無人自駕船的心得，沒想到網友卻忍不住歪樓表示「羨慕市長能與譯心合影」、「放開那個女孩」、「可惡我也想當高雄市長」，同樣引發熱議。