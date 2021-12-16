新華社旗下《半月談》雜誌微信公眾號16日報導，近日，大陸網友反映研究生全國統一考試考點附近的酒店一房難求，濟南、上海等地有酒店房價甚至翻了8倍到10倍以上，原本100多元（人民幣，下同）的普通單間一夜之間漲至1000多元，貴得離譜。為了考試，考研學生不得不選擇預訂「高價房」。就此，相關酒店回應稱，價格是根據客流量來調整的，今年的考研剛好撞上了聖誕節，房間數量有限。

報導稱，此事曝光後，眾多網友紛紛站出來訴苦，「不光考研房，考公房也是如此」「上次去地級市考試，一個沒熱水沒馬桶的臨街房間一晚400」。面對酒店無底線的漲價，考生心懷不滿卻也無可奈何。要不在公佈考點後第一時間拼手速訂房，避免「一分鐘一分價」，要不只能在考試日起大早遠程打車去考試，更有甚者，只能選擇KTV、網吧包廂等地方學習、休息。

報導批評，商家單方面進行8倍、10倍的漲價，突破社會預期底線，引發社會矛盾，顯然和人們認知中的公平、合法、誠實信用扯不上關係，有違市場倫理。考前奮戰之夜，酒店吃准了學生一心考研、無心維權的心理，在關鍵時刻大肆哄抬房價，讓考生難上加難，人為製造社會矛盾，社會責任何在？

報導指出，面對市場的失靈，政府「有形之手」該出手時就出手。15日，針對考研酒店隨意漲價，山東省發改委通知要求當地對價格上浮超過正常平均價格100％的，按哄抬價格行為予以查處。該通知下發後，當地預訂考研房價格趨向正常水平。