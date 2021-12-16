柯文哲的夫人陳佩琪用「morning eating」被質疑英文不好，但有醫師跳出來說，這是圈內人才懂得笑話！

台北市長柯文哲的夫人陳佩琪15日在臉書聊到疫苗殘劑以及蔡英文的論文，每天變成她和柯文哲「morning eating」談論的題材。

有眼尖網友看到陳佩琪用「morning eating」，認為這不應該是台大醫學院畢業的人會用的英文詞彙吧？

但同是醫師的陳志金聲援陳佩琪，「Morning eating」是圈內人才懂的笑話，她只是想要展現自己的幽默而已。

陳志金解釋，醫院早上會有晨會，叫「morning meeting」，但有些人會覺得早餐比會議有趣，因而戲稱那個場合叫「morning eating」，這個說法流傳於醫學生之間，大家會互相笑問「你要去參加morning eating嗎？」

陳志金強調，Morning eating就只是一個一般人看不懂的說法，但是說的人自己卻以為是灰諧幽默而已。陳志金還不忘提一句雙關語暗酸，「不能因為人家討厭英文，就說人家英文程度不好啦！」