彰化市延平公園地下停車場結合公園遊憩設施，統包經費達4億3286萬元，16日舉辦動土典禮。（吳敏菁攝）

彰化市延平公園地下停車場結合公園遊憩設施。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府爭取前瞻補助，投入11.2億元，興建縣史最大規模立體停車場陸續動工，彰化市延平公園地下停車場結合公園遊憩，統包經費達4億3286萬元，提供汽車停車302席，機車268席，16日舉辦動工典禮；彰化市後火車站也在11月動工了，員林三和公園將於明年1月動土。

王惠美表示，彰化市人口密集，延平公園附近有大埔商圈又有醫院，停車一位難求，感謝中央補助經費，中央地方攜手，使停車位不足窘境得以改善，也讓延平公園展現新風貌，帶動南瑤宮及大埔路、中山路商圈觀光人潮。

王惠美表示，延平公園地下停車場，進一步整頓公園內既有設施及環境陰暗部分，以「延平共享家」為主題，打造不分年齡及族群的共融空間，包含兒童遊憩區、體健設施區、綠蔭大草皮、公園環場步道、多功能活動廣場等主題空間。

立委黃秀芳指出，延平公園地下停車場是所有彰化市民的期待，希望成為彰化新地標。彰化市長林世賢也表示，這是縣市合作典範，歷經多次社區溝通，蒐集意見，讓彰化更繁榮。

工務處長林漢斌表示，這次興建地下2層立體停車場，並納入智慧化停車、綠能友善環境設計，打造便民、環保、智慧科技與安全的停車空間，預計2023年7月完工。

此外，彰化市公所發包的彰化車站後站停車場，將打造地下1層、地上4層立體停車場，停車格位從原來115格，增加到汽車295格、機車523格，總經費3億7166萬元，雖沒舉辦動土典禮，11月已經動工了。

員林市三和公園地下停車場，將打造地下2層，提供汽車位252格、機車104格，經費3億1424萬元，結合興建地上二層之活動中心及長照中心，充分發揮土地的使用價值，也預定在明年1月動工。