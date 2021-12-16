台南市新娘祕書產業工會為協助民眾學習美容、新娘祕書等技能，籌畫相關職訓課程；然而，今年受到疫情影響，只好暫停實體課程，導入線上模式。台南市新娘祕書產業工會理事長方藝錡坦言，一開始面臨許多平台轉換的問題，不過漸漸熟悉後，如今不僅多開辦5堂線上課程，線上學員數還因此暴增到123人。

從越南來台3年的新住民黃氏賢，去年在網路上看到工會「美容人才培訓班」的招生簡章，萌發學習一技之長的想法，在家人支持下，她報名課程，結訓後還成立個人美容美體工作室。

孰料，今年疫情爆發後，黃氏賢不得已只好先關閉工作室，但她利用這個機會，進修工會化妝品調製等線上課程，現在疫情趨緩後，她結合所學，發展更多元的服務，也讓業績因此成長。

方藝錡表示，疫情在5月突然襲來，工會緊急請市府勞工局協助將課程轉為線上，所以像是化妝品調製課程，學員先透過直播課程，了解每個步驟環節，線下再自己完成作品；另像新娘祕書教學課程，也多派出2倍人力，準備上比實體課程更加費心。

方藝錡提到，不過也因為疫情，因禍得福，未來工會不僅持續提供實體課程，線上課程也會雙軌並行，把服務推展至外縣市。